Детский Ортопед во Хабаровске

Детские врачи. Ортопед– специалист, обращаться к которому следует в том случае, если возникли какие-либо заболевания опорно-двигательной системы человеческого организма.



К самым распространенным заболеваниям, которые лечит ортопед, относят:

- артроз;

- злокачественные новообразования;

- грыжа позвоночника;

- травмы костей и суставов;

- ревматоидный артрит;

- остеохондроз;

- сколиоз;

- плоскостопие.



Опытные ортопеды всегда окажут помощь в случае обнаружения таких симптомов как:

- косолапость;

- боль в суставах;

- нарушение подвижности тазобедренных суставов;

- боль в области позвоночника;

- увеличение сустава в размере;

- нарушение осанки;

- защемление нерва.



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