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Багира
0.0
Рейтинг

Багира

В клинике 8 врачей
Адреса
ул. Запарина, 133А
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Узи, лаборатория, косметология, консультации дерматовенеролога, уролога, гинеколога, гинеколога-эндокринолога.

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Врачи работающие в клинике
Муранова Валерия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Муранова Валерия Николаевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Турукина Оксана Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Турукина Оксана Викторовна

Дерматовенеролог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Малова Людмила Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Малова Людмила Викторовна

Дерматовенеролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Толмачев Александр Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Толмачев Александр Юрьевич

Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 26 лет
Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
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Исаев Геннадий Михайлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Исаев Геннадий Михайлович

Уролог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Пугачевская Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пугачевская Ольга Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Ярощенко Лариса Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ярощенко Лариса Викторовна

Дерматовенеролог, Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Дерматовенеролог, Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Исаева Светлана Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Исаева Светлана Аркадьевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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