Приоритетным направлением Медицинского центра «БАГИРА» является восстановление и оптимизация репродуктивного здоровья.

Описание предоставляемых услуг:

ПЦР-Лаборатория;

Прием специалистов узкого профиля: гинеколог, уролог, андролог, дерматовенеролог, врач ультразвуковой диагностики, косметолог.

УЗИ-исследования: исследование всех органов, без очереди, запись за 1 день.

Услуги:

быстрая помощь после случайных половых связей,

анонимность,

получение обследования и назначение лечения в одном месте.

Заболевания: Уреаплазмоз, микоплазмоз, герпетические инфекции, бесплодие, эндометриоз, простатит, псориаз, микозы, дерматозы, и заболевания передающиеся половым путем.

Анализы:

Все виды исследований крови;

Вич, Сифилис;

Все виды ИППП;

мазки на флору, на грибок.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.