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Багира
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Узи, лаборатория, косметология, консультации дерматовенеролога, уролога, гинеколога, гинеколога-эндокринолога.
Приоритетным направлением Медицинского центра «БАГИРА» является восстановление и оптимизация репродуктивного здоровья.
Описание предоставляемых услуг:
- ПЦР-Лаборатория;
- Прием специалистов узкого профиля: гинеколог, уролог, андролог, дерматовенеролог, врач ультразвуковой диагностики, косметолог.
УЗИ-исследования: исследование всех органов, без очереди, запись за 1 день.
Услуги:
- быстрая помощь после случайных половых связей,
- анонимность,
- получение обследования и назначение лечения в одном месте.
Заболевания: Уреаплазмоз, микоплазмоз, герпетические инфекции, бесплодие, эндометриоз, простатит, псориаз, микозы, дерматозы, и заболевания передающиеся половым путем.
Анализы:
- Все виды исследований крови;
- Вич, Сифилис;
- Все виды ИППП;
- мазки на флору, на грибок.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.