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Центр Эко
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Центр Эко

В клинике 2 врача
Адреса
Хабаровск, ул. Дзержинского, 71
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Юрасова Елена Анатольевна

Юрасова Елена Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Грачева Ирина Ивановна

Грачева Ирина Ивановна

Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО)
Стаж 18 лет
Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО)
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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