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Центр Эко
В клинике 2 врача
Адреса
- +7 (800) 500 76 28 , единая справочная
Хабаровск, ул. Дзержинского, 71
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Врачи работающие в клинике
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
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