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Клиники Хабаровска

172 клиники
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Стоматология
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AllDent
9.2
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AllDent
В клинике 5 врачей
Хабаровск, ул. Пушкина, 50
Современная ортодонтия с использованием современных методик лечения прикуса различных возрастных категорий и весь спектр стоматологических услуг от отбеливания до сложнейшей имплантации и протезирования. Прием детей.
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Все Свои рядом
8.1
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Все Свои рядом
В клинике 5 врачей
ул. Ленина, 56
Полный комплекс стоматологических услуг. Собственный компьютерный томограф. Уютная атмосфера. Персональное внимание к каждому пациенту. Антикризисные цены. Рассрочка на 1 год.
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Оскар
7.7
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Оскар
В клинике 6 врачей
ул. Советская, 32
Все виды стоматологических услуг. Проверка состояния полости рта. Консультация терапевта, ортопеда, ортодонта, хирурга. Составление плана лечения. Определение сметы на имплантацию и протезирование.
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Стомадент-ДВ
7.5
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Стомадент-ДВ
В клинике 33 врача
ул. Тихоокеанская, 171В
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Снегири
6.9
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Снегири
В клинике 37 врачей
пер. Ленинградский, 9
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Арт Медик
6.5
Рейтинг

Арт Медик
В клинике 19 врачей
ул. Панфиловцев, 38
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Перинатальный центр
6.1
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Перинатальный центр
В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
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Клиника Современных Технологий
6.1
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Клиника Современных Технологий
В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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Арт Стом
6.0
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Арт Стом
В клинике 14 врачей
ул. Гоголя, 39
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Современная стоматология
5.7
Рейтинг

Современная стоматология
В клинике 6 врачей
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96А
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