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Клиники Хабаровска
24 клиники
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В клинике 63 врача
ул. Калинина, 71
ул. Калинина, 71А
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Частная лечебно-консультативная поликлиника, клиника красоты.
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В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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В клинике 12 врачей
ул. Комсомольская, 94
Косметология, моделирование тела, спа-процедуры, ногтевой сервис. Прием гинеколога, акушера-гинеколога, гинеколога-маммолога, дерматовенеролог, озонотерапевта и др.
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В клинике 32 врача
ул. Пушкина, 38А
Помощь высококвалифицированных врачей-специалистов. Используется современная диагностическая аппаратура.
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В клинике 2 врача
ул. Карла Маркса, 122Б
Лечение алкогольной зависимости, никотиновой зависимости, инфекций, передающихся половым путем. Турмалиновая капсула.
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В клинике 1 врач
ул. Льва Толстого, 12
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В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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