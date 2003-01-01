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Рахимова Сарвина Хамидовна
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Рахимова Сарвина Хамидовна

Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Лечебное дело, 2003 г. окончания
  • Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии в родильном доме №2 г. Душанбе. , 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ Минздрава России, "Ультразвуковая диагностика", 2020 г.
  • Сертификат специалиста: "Акушерство и гинекология" до 2025 г. ДВГМУ г. Хабаровск
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2003-2020 гг. - акушер-гинеколог, Центральная районная больница. г.Турсун-заде.
  • С 2020 г. по н.в. - акушер-гинеколог, Родильный дом №2.
  • С 2021 г. по н.в. - врач акушер-гинеколог, "Медикал Он Груп - Хабаровск",
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Льва Толстого, 12
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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