Детский Педиатр во Хабаровске

Детские врачи. Педиатр – детский врач, который следит за правильным развитием ребенка, оценивая его физическое и психическое здоровье. Специализируется на профилактике и лечении заболеваний у детей до 18 лет.



Педиатры умеют в обязательном порядке поставить диагноз и назначить лечение множества заболеваний, например:

- инфекционные заболеваний (ОРВИ, корь, грипп, скарлатину, ангину, др.);

- пищевые отравления;

- простудные заболевания;

- нарушения обменных процессов;

- болезни сердца;

- заболевания ЦНС;

- болезни печени и почек;

- аллергические заболевания;

- сахарный диабет;

- рахит;

- анемия, гипоериоз.



Записаться на прием к педиатру в Хабаровске следует при:

- повышении температуры;

- расстройствах пищеварения;

- боли в горле или голове;

- появлении аллергии;

- лихорадке неясного генеза;

- увеличении лимфоузлов.



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