Детский Психиатр во Хабаровске

Детские врачи. Психиатр – это врач, занимающийся изучением тех механизмов, которые спровоцировали психические расстройства, а также их диагностикой и лечением. Психиатр может проводить освидетельствование человека на степень психического здоровья и дееспособности, на основании общего состояния пациента.



Психиатры занимаются такими случаями как: суицидальные попытки; длительной бессонницы; эпилепсии; необычное повышение настроения; галлюцинации; различные фобии; сильная тревога; нарушения мозгового кровообращения; последствия получения черепно-мозговой травмы; все виды шизофрении; энцефалопатия, белая горячка, анорексия.



К психиатру в Хабаровске стоит обратиться при таких расстройствах как:

- потеря интереса к окружающему миру;

- отказ от пищи;

- бессонница;

- различные депрессии;

- заниженная самооценка личности;

- неприятные ощущения во внутренних органах;

- суицидальные мысли;

- злоупотребление психотропными лекарствами.



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