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  3. Мироненко Елена Васильевна
Мироненко Елена Васильевна
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Мироненко Елена Васильевна

Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1976 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Дерматовенерология", от 29.03.2018 г.
  • Свидетельство РН 3367 по трихологии.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Биарриц
ул. Дзержинского, 71
Консультация взрослых
Трихолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1100 р
Трихолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
900 р
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