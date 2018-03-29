Мироненко Елена Васильевна
Стаж не указан / Врач высшей категории
Направление деятельности: дерматология, диагностика и лечение заболеваний передающихся половым путем. Ведет трихологический прием с применением компьютерной диагностики. Владеет уникальными знаниями и методиками диагностики всех видов алопеций, решает вопросы о возможности и необходимости пересадки фолликулов собственных волос. Поможет при небольших участка халлопеций у женщин и мужчин путем современных технологий (искусственный волос по технологии NANOGEN).
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Адреса и стоимость приёма
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
ул. Дзержинского, 71
Консультация взрослых
Трихолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1100 р
Трихолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
900 р
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