Мироненко Елена Васильевна

Направление деятельности: дерматология, диагностика и лечение заболеваний передающихся половым путем. Ведет трихологический прием с применением компьютерной диагностики. Владеет уникальными знаниями и методиками диагностики всех видов алопеций, решает вопросы о возможности и необходимости пересадки фолликулов собственных волос. Поможет при небольших участка халлопеций у женщин и мужчин путем современных технологий (искусственный волос по технологии NANOGEN).