Детский Врач ЛФК во Хабаровске

Детские врачи. Врач лечебной физкультуры (ЛФК) помогает восстановить утраченную физическую форму и физические навыки пациентам, перенесшим разного рода заболевания или травмы, методом лечебной физкультуры. Врачи ЛФК составляют индивидуальные программы по реабилитации пациентов, подбирают физические упражнения, дают рекомендации относительно питания, образа жизни и условий работы.



Консультация врача ЛФК необходима в следующих ситуациях:

- нарушение осанки;

- болезни суставов;

- перенесенный инсульт;

- радикулит, остеохондроз;

- психологические расстройства.



Врач ЛФК проводя обследование пациентов, уточняет показания и противопоказания к назначению занятий ЛФК и дает оценку, эффективны ли проводимые процедуры, определяет их количество и интенсивность.



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