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Сёстры
2.9
Рейтинг

Сёстры

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Ленина, 18
1-й этаж, оф. 109
c 11:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Рыхлевич Владислав Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыхлевич Владислав Игоревич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж не указан
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Ясинская Елена Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ясинская Елена Вячеславовна

Стоматолог-терапевт, Директор клиники
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Директор клиники
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гемес Эльвира Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гемес Эльвира Николаевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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