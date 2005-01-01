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Буданцева Юлия Александровна
6.0
0
Буданцева Юлия Александровна
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Лечебное дело, 2005 г. окончания
ДВГМУ, Интернатура по хирургии, 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Эндоскопия, 2008 г.
ИПКСЗ, Хирургия, 2011 г.
ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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