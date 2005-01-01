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  3. Буданцева Юлия Александровна
Буданцева Юлия Александровна
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Буданцева Юлия Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 2005 г. окончания
  • ДВГМУ, Интернатура по хирургии, 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Эндоскопия, 2008 г.
  • ИПКСЗ, Хирургия, 2011 г.
  • ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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