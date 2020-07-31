  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Трофимов Евгений Юрьевич
Трофимов Евгений Юрьевич
6.3
1

Трофимов Евгений Юрьевич

Дерматовенеролог
Стаж 5 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2013 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Дерматовенерология", действительный до 31.07.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Световая, 8
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи