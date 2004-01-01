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  3. Волохова Анастасия Михайловна
Волохова Анастасия Михайловна
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Волохова Анастасия Михайловна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2017 г.
  • Сертификат по специальности "Акушерство и гинекология", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • НИИ им. Кулакова В.Д. "Акушерство и гинекология", г. Москва.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
6 отзывов

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