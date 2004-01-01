Волохова Анастасия Михайловна
Стаж не указан / Врач высшей категории
Направление – УЗД в акушерстве и гинекологии. Печатные работы - «Особенности течения СД у беременных», «Здравоохранение ДВ», «Динамика изменений функций щитовидной железы у беременной».
Почетная грамота Министерства здравоохранения Хабаровского края, 2015 г.
Почетная грамота Министерства здравоохранения Хабаровского края, 2015 г.
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