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  3. Баранова Наталья Сергеевна
Баранова Наталья Сергеевна
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Баранова Наталья Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2013 г. окончания.
  • ДВГМУ, интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Предварительные и периодические медицинские осмотры. Экспертиза профпригодности", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Гоголя, 37
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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