Детский УЗИ-специалист во Хабаровске

Детские врачи. Врач УЗИ – это врач, проводящий диагностические исследования заболеваний при помощи специальной аппаратуры, использующей ультразвуковые волны, и подтверждающий диагноз, полученный в ходе исследования.



Консультация и прием у УЗИ-специалиста в Хабаровске необходимы при: подозрениях на заболевания печени, органов малого таза, сердца, молочных желез, суставов, щитовидной железы, мочевого пузыря, селезенки, почек, лимфатических узлов, а также при беременности.



Заболевания, которые диагностирует УЗИ-специалист в Хабаровске:

- разрыв связок суставов;

- кисты яичников;

- обвитие пуповиной, предлежание плаценты;

- воспалительные заболевания оболочек сердца;

- цирроз печени;

- пиелонефрит;

- миома матки, аднексит;

- опухоли и кисты поджелудочной железы;

- аневризмы артерий; отслойка сетчатки;

- определение возможных патологий плода.



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