Детский Терапевт во Хабаровске

Детские врачи. Терапевт – это специалист, занимающийся первичной диагностикой и лечением заболеваний внутренних органов человека, выписывает направления на обследования и процедуры.



В сферу деятельности врача-терапевта в Хабаровске входит лечение:

- суставов;

- сердечно-сосудистой системы;

- заболевания почек и мочевыводящих путей;

- заболевания ЖКТ;

- ОРВИ и простудные заболевания;

- заболевания крови;

- заболевания бронхов и легких;

- неврологические проблемы;

- болезни обмена веществ.



Следующие симптомы нельзя оставлять без внимания и необходимо записаться на прием к терапевту:

- звон в ушах, слабость, неразборчивая речь;

- неожиданная убавка в весе, при сохранении рациона;

- стул черного цвета;

- резкая головная боль;

- высокая температура.



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